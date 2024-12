Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio analisi, svolta tecnologica

Taglio del nastro, ieri mattina, del nuovo e avveniristicodell’ospedale Mazzoni. Interessato da un importante progetto di rinnovamento, cucito addosso alle esigenze dell’Unità operativa complessa di patologia clinica dell’Ast che può contare, altresì, suldell’ospedale di San Benedetto, anch’esso sottoposto a una significativa opera di ristrutturazione ancora in corso, il nuovodel nosocomio ascolano è stato interessato da una sostanziale rigenerazione della diagnostica. L’elemento principale del progetto di rinnovamento, motivo per cui è stato scelto questo tipo di automazione, è il modulo di DxA 5000 di Beckman Coulter, che va oltre alla semplice gestione meccanica, e quindi allo smistamento dei campioni, ma è in grado di garantire un governo intelligente dei campioni stessi e di distribuire uniformemente il carico di lavoro sugli strumenti collegati, prevenendo i ‘colli di bottiglia’ e assicurando sempre la priorità alle urgenze.