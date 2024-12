Sport.quotidiano.net - Ciclocross, il ritorno di Van Aert: "Questo resta il mio primo amore"

Roma, 21 dicembre 2024 - Tra le sue ultime apparizioni in pubblico c'è quella nell'edizione belga del programma tv 'Il cantante mascherato' nelle vesti di uno scoiattolo tutto rock che ballava al ritmo della canzone 'Song number 2' dei Blur, tra l'altro un autoironico riferimento ai tanti secondi posti raccolti in carriera: ora Wout Van, dopo la brutta caduta rimediata alla Vuelta 2024 e costata il ritiro a dispetto della maglia verde ormai in cassaforte, è pronto a tornare a fare ciò che ama maggiormente, il. Ma con vista già sulla strada Le dichiarazioni di VanIntervenuto a un evento legato allo sponsor Red Bull, il corridore della Visma-Lease a Bike è tornato innanzitutto su quanto successo in Spagna. "Dopo quella caduta è stato difficile trovare motivazioni. Mi sono preso del tempo necessario a recuperare e mi sono dedicato alla mia famiglia, trovando molto aiuto".