La vita è meravigliosa, come nacque il capolavoro di Frank Capra?

La, interpretato da James Stewart nel 1946, è un classico senza tempo del cinema, un film che ha toccato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Ma qual è la storia dietro questodi? Tutto ha inizio da un racconto breve, The Greatest Gift, scritto nel 1939 da Philip Van Doren Stern. Questa storia, intrisa di magia e riflessioni profonde sulla, cattura l’attenzione di, regista già affermato e noto per il suo ottimismo e la sua fede nella natura umana. Attratto dalla potenza emotiva del racconto, dunque, decide di trasformarlo in un film, convinto che potesse portare un messaggio di speranza e conforto al pubblico, soprattutto in un periodo storico segnato dalle incertezze del dopoguerra.Una delle prime decisioni di, dunque, è quella di ambientare la storia in una piccola cittadina americana, Bedford Falls.