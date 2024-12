Quotidiano.net - Amici, eliminati e cosa è successo nell’ultima puntata dell’anno: come sono andate le sfide

Tante, emozionante,domenicaledidi Maria De Filippi. Oggi venerdì 20 dicembre è stata registrata ladel pomeridiano che andrà in onda domenica 22 dicembre dalle 13.57 alle 16 su Canale 5 e moltistati i momenti delicati. Anche perché, oltre ad Alessio e Chiamamifaro - il ballerino e la cantautrice erano finiti in sfida per essersi classificati all’ultimo posto nelle rispettive gare di ballo e di canto -, a rischiare l’eliminazionestati diversi allievi della scuola televisiva. Oggetto del contendere - la discussione è proseguita anche durante la settimana - è la pulizia all’interno delle stanze e nelle aree comuni della “casetta”, ovvero l’appartamento nel quale vivono tutti gli allievi della scuola. E così, visto lo scarso contributo allo stato di igiene e decoro della casa, ad andare in sfidastati anche TriGNO, Vybes, Antonia, Nicolò, Ilan e Teodora.