Cityrumors.it - Tragedia familiare a Ripaberarda: un dramma che scuote la comunità

Leggi su Cityrumors.it

: uccide la moglie a coltellate davanti ai figli, poi tenta il suicidio. Laè scossa. Un terribile caso di femminicidio ha sconvolto ladi, nelle Marche. Un uomo di 48 anni ha ucciso brutalmente la moglie a coltellate sotto gli occhi dei figli piccoli. La scena, agghiacciante, si è consumata all’interno delle mura domestiche, trasformando la casa in teatro di unirreparabile.Un paese scioccato dall’accaduto Cityrumors.it foto AnsaL’uomo, dopo aver compiuto il gesto, ha tentato il suicidio, ma è stato soccorso e ora si trova ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non tali da far temere per la sua vita. I figli, testimoni dell’orrore, sono stati affidati ai servizi sociali e sono sotto il supporto di psicologi per affrontare lo shock.