Genova operaio ucciso da una ralla L’autista ammette | Ho avuto un colpo di sonno

“Ero stanco, houndia causa dell’iperlavoro”. Così il portuale che ha travolto eil collega Gianni Battista Macciò all’interno dello scalo di.Lo ha fatto sapere attraverso il suo avvocato Paolo Scovazzi.“Sono distrutto per quello che è successo. L’altro collega (rimasto ferito, ndr) è come un fratello”, ha aggiuntodella. “Ho fumato una canna uno o due giorni prima dell’incidente ma solo perché non riuscivo a dormire”, ha anche ammesso.Il 54enne era risultato positivo alle cannabinoidi ma non era in stato di alterazione. E’ stato sottoposto a un secondo test e si attendono gli ulteriori esami. Era negativo all’alcol test. Gli esami sono stati fatti nell’ospedale Galliera. Dalle indagini tra l’altro è emerso che non era al telefono.