Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna protagonista al Vinitaly 2025 con Massimo Bottura e i suoi vini

Vieni Via con Me. Destinazione:. Le tappe,e territori che sono piccoli mondi. Con tanto di compleanno speciale, quello de La Francescana di, che nelcompie trent’anni e li festeggerà alla 57esima edizione del. Una novità anche per la grande fiera di Verona (6-9 aprile) che non aveva mai avuto un ristorante stellato all’interno dei padiglioni. E un bel biglietto da visita per la nostra regione, forte dei50mila ettari vitati a ridosso della via, che si presenta con un Padiglione 1 rinnovato (l’immagine è stata curata da Impronta Digitale) dove i calici spuntano come fiori, con i colori che spaziano dal rosso che ci proietta alle etichette della, a partire dal Sangiovese, al bianco della Malvasia del Piacentino. E poi il rosa dei Lambruschi o le tinte ambrate dell’Albana passito.