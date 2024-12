Iltempo.it - Scholz sfiduciato dal Bundestag: tedeschi al voto a febbraio

Leggi su Iltempo.it

Ilha sancito la fine del tormentato governovotando contro la fiducia nei confronti del cancelliere tedesco. La mozione ha visto 394 voti contrari al cancelliere, 207 favorevoli (inclusi tre deputati dell'AfD) e 116 astensioni. È stato lo stessoa chiedere ildi fiducia, con l'obiettivo di spianare la strada a elezioni anticipate, dopo la rottura della coalizione "semaforo" (Spd, Verdi e Fdp) avvenuta a novembre. Nel suo discorso al Parlamento, il "Kanzler" ha spiegato le ragioni della sua decisione: «È la sesta volta che un cancelliere federale chiede la fiducia in parlamento. In tre casi, con Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schoerder, è stato fatto per chiedere elezioni anticipate. Ed è anche questo il mio obiettivo», ha affermato. Il cancelliere ha sottolineato la necessità di «coraggio» per affrontare la crisi e investire nel futuro della Germania, puntando su energie alternative, digitale e difesa.