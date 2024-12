Ilgiorno.it - Sanzioni pesanti a chi differenzia senza attenzione

Leggi su Ilgiorno.it

La stretta del Comune di Bresso contro quanti abbandonano i rifiuti in giro per la città oppure non eseguono correttamente la raccoltata sarà intensa a partire dal 2025, nel rispetto dell’ambiente urbano: gli agenti accertatori – che hanno il compito di controllare, e anche di aprire, i sacchetti e i bidoncini messi fuori dai cancelli e dai portoni dei palazzi – saranno operativi nelle strade e nelle piazze cittadine in pianta stabile e non più per brevi periodi o saltuariamente. Ma non solo: dal prossimo gennaio scatteranno subito leammnistrative da applicare contro chi non rispetta le norme ambientali, che sono contenute nel nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana, che è stato votato dal consiglio comunale di Bresso pochi giorni fa e che sostituisce quello precedente risalente al 2003.