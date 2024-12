Lettera43.it - Mosca, un generale russo e il suo vice sono stati uccisi in un’esplosione

IlIgor Kirillov, comandante delle truppe di Difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a. Lo riporta la Tass. Oltre all’ufficiale è morto anche il suo. A provocare il decesso è stata l’esplosione di un ordigno piazzato in uno scooter elettrico. L’attentato è avvenuto in viale Ryazansky, nel sud-est di. Il Comitato d’inchiesta, la principale autorità investigativa della Russia, ha detto di aver aperto un’indagine per l’omicidio dei due militari. In ottobre, il Regno Unito ha imposto sanzioni a Kirillov, dicendo che aveva supervisionato l’uso di armi chimiche in Ucraina e ha agito come «un portavoce significativo per la disinformazione del Cremlino». Lunedì, i servizi segreti ucraini, la Sbu, hanno accusato ilsu Telegram, dicendo che era «responsabile dell’uso massiccio di armi chimiche vietate».