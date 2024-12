Ilgiorno.it - Imparare a conoscere la carne d’eccellenza:. Blonde d’Aquitaine

Un’eccellenza dell’allevamento europeo, sinonimo di qualità, tradizione, sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza alimentare e benessere animale. Tutto questo è “: european beef excellence”, progetto triennale (aprile 2023- marzo 2026) cofinanziato dall’Unione europea. L’obiettivo è di faruna razza bovina, la, la più allevata in Piemonte perché essendo un prodotto magro, tenero e delicato nei sapori, risponde alle richieste del consumatore abituato alla pregiatapiemontese. Una razza che si distingue per la ricaduta economica del territorio. Infatti in Italia la richiesta diè superiore alle risorse autoctone e per questo motivo dagli anni ’60 si è creato un flusso costante di approvvigionamento di vitelli dall’Europa, in particolare dalla Francia.