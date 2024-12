Gamberorosso.it - Il ciambellone chiamato Bossolà è il dolce dei contadini bresciani

In un panorama quanto mai dominato da una ferrea egemonia, anche culturale: quella del panettone (qui i migliori artigianali, qui invece i migliori industriali), esercitata sui banchi ricolmi delle pasticcerie di tutta Italia, ecco spuntare timido uncurioso, benaugurante, tipico della tradizione bresciana: il. Un vaso di coccio tra vasi di ferro, per dirla col Manzoni, parlando di questo lievitato soffice e vaporoso del Natale lombardo che si differenzia da un altro cavallo di razza delle feste - il pandoro - anche per via di quel buco che sta proprio al suo centro.Che c0s'è ilEd è proprio il suo nome ad apparire del resto già così curioso:secondo alcuni, Bussolà per altri, che rimanderebbe al termine dialettale buso, giusto a indicare quella sua forma caratteristica di ciambella col foro centrale (il buco, appunto).