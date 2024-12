Ilgiorno.it - Speleologa intrappolata nell’Abisso Bueno Fonteno, il medico: “Situazione di estrema drammaticità”

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo), 16 dicembre 2024 – “Lamente complicata”. Non usa mezzi termini Rino Bregani,del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, appena rientrato al campo base allestito a. Saranno ancora lunghe le operazioni all’interno della grotta Abissoper soccorrere e riportare in superficie labresciana Ottavia Piana, 32 anni,da sabato sera a circa sei ore dall'ingresso della grotta dopo aver percorso 800 metri di meandro angusto e articolato in un punto che prima di allora era rimasto inesplorato. La ferita è “molto, molto grave, politraumatizzata. E la grotta impegnativa e molto lunga. L'ambiente era più difficile di quanto ci avessero detto. Ci avevano prospettato quattro ore di progressione, in realtà ce ne abbiamo messe più di sette per arrivare con i materiali, pur avendo qualcuno che ci accompagnava, che conosceva l’itinerario.