Zonawrestling.net - TNA: Ulteriori aggiornamenti sulla firma di Tessa Blanchard

Leggi su Zonawrestling.net

A qualche ora di distanza dalla notizia delladiper la TNA in quello che sarà il suo secondo atto, ci arrivanodettagli.Fightful, via Fightful Select, ci fa sapere che nessuno delle personalità dei backstage TNA, WWE o AEW avrebbe potuto immaginare una riassunzione dellaper la TNA.La mossa è stata decisa nell’arco delle ultime due settimane da una figura di spicco della dirigenza Anthem, ma sembrerebbe non dal nuovo presidente Carlos Silva, per sopperire agli addii di Mike Bailey, Josh Alexander e Jordynne Grace.Il tutto è stato tenuto segreto per evitare alle persone che hanno lavorato in passato coneventuali malumori o conflitti. Molto nel roster è cambiato da quando lottavae le nuove superstar non hanno mai avuto a che fare con lei, ciò sarebbe stato un punto a favore per la sua