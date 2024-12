Ilgiorno.it - Nascondeva oltre 400mila franchi. La Finanza lo arresta per riciclaggio

Al termine dell’inseguimento, dall’auto sono spuntati. La Guardia dili ha sequestrati a Carlo Avveduti, 64enne residente in Svizzera. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per reati fallimentari e truffa, emesso dal tribunale di Roma. L’uomo è stato fermato lunedì al termine di un inseguimento, iniziato a Ronago, quando ha bruciato l’alt di un posto di controllo, e terminato in via Borgovico, dove ha urtato un’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovatisvizzeri, nascosti in uno zaino e avvolti in sacchetti. I finanzieri hanno ricostruito la posizione reddituale dell’to, accertando che risultava incapiente, cioè con un reddito così basso da non presentare denuncia dei redditi. Non aveva alcuna partecipazione o cariche societarie, è iscritto all’Aire dal 2020 e le ultime attività economiche svolte in Svizzera risalgono al 2023.