Lanazione.it - Il Partito Democratico verso il rinnovo della Segreteria

Ildi Barga ha aperto in questi giorni il nuovo tesseramento – come rende noto il segretario comunale Marco Bonini – . Peraltro Bonini ha da tempo annunciato le proprie dimissioni (rimarrà comunque a disposizione del) e con il nuovo anno si terrà l’assemblea di tutti gli iscritti per arrivare aldi questi organi. Per un normale avvicendamento all’interno degli organi rappresentativi dell’Unione Comunale, così come si è avuto a livello diNazionale, a Barga, tra un mese sarà dunque eletto un nuovo Segretario e una nuova. "Proprio per questo - scrive Bonini - sarà importante questa fase di tesseramento e dunque invitiamo gli attuali iscritti a rinnovare la tessera, ma soprattutto, invitiamo i cittadini simpatizzanti e sostenitori delad entrare a fare parte degli iscritti, in modo da poter partecipare a questa fase di rinnovamento".