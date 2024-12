Secoloditalia.it - Delmastro infiamma Atreju: «Ladri di case da prendere a calci nel sedere, la sinistra difende lo Ius Salis»

Leggi su Secoloditalia.it

Il fenomeno delle occupazioni abusive, meglio definiti con una azzeccata definizione giornalistica “di”, hato la platea dicon un ping pong politico che ha anche oltrepassato il palco del Circo Massimo, per scatenare la polemica: ad accendere le polveri il sottosegretario alla Giustizia Andrea. “Lalo Ius”Al dibattito “Tra abusi e soprusi: un modello per combattere i ‘di’. La via italiana per garantire la proprietà privata”,ha infatti difeso il ddl sicurezza che, tra le misure, prevede un inasprimento delle pene per chi occupa gli immobili: «È liberticida? Temo di no, ma se fosse liberticida quel ddl sono fiero di essere liberticida, per tutelare quell’Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da unachelo Ius».