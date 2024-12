Lanotiziagiornale.it - Altro che Salva-Milano: “Alla Maura si può costruire anche senza speculare”

“Visto che l’ente pubblico si è dimostrato incapace di pianificare e indirizzare uno sviluppo diche pensassealle fasce più deboli, abbiamo pensato di poter realizzare noi un progetto di trasformazione urbana partecipata con i cittadini, che includesse 7.000 mq di case popolari, edilizia a basso costo per studenti e classi con redditi medio-bassi e case per ceti alti. Il tutto garantendo un parco pubblico da 550.000 mq”.A raccontare il progetto – abbastanza utopico nelladei grattacieli fantasma e dei colpi di spugna bypartisan mirati are gli immobiliaristi – sono l’ingegner Gabriele Mariani e l’urbanista Patricio Enriquez, volti storici di quei comitati cittadini che nell’ultimo ventennio si sono sempre opposticementificazione selvaggia della città. Insieme all’avvocato Veronica Dini (legale che ha firmato i principali ricorsi contro quei progetti che hanno fatto dila città meno inclusiva d’Europa) stanno lavorando per F3A Green, la società “promissaria acquirente” dell’area de La, un’isola verde da 750.