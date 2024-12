Secoloditalia.it - Pure Schlein si iscrive al club dei rosiconi: l’influenza di Meloni? Dipende dal fatto che è amica di Musk…

Anche Elly ha deciso di aggiungersi al rito della rosicata collettiva che la sinistra sta officiando da quando Politico ha indicato Giorgia come "persona più influente d'Europa". "Io penso che bisogna chiedere agli italiani se dopo due anni di governo stanno meglio. Come risponde il governo ai bisogni degli italiani? Il giudizio non mi sembra af positivo", ha detto la segretaria dem, avventurandosi, come aveva già Angelo Bonelli su un terreno piuttosto scivoloso, considerando sia i sondaggi che danno FdI in crescita sia quella sorta di elezioni di medio termine che sono state le europee.