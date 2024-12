Davidemaggio.it - Flavia Vento ‘risponde’ a Teo Mammucari: “Mi ha fatto passare per quella che non sono”

La breve intervista di Teoa Belve, terminata con un abbandono da parte del conduttore, continua a far discutere. Stavolta a dire la sua è, citata in malo modo (ma nemmeno troppo) dal collega nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani.Io non, ma che me stai a raccontà le barzellette?ha detto, ad un certo punto,, infastidito dalla domande, a suo dire poco carine, della Fagnani. Commento che non è passato inosservato alla diretta interessata, che gli ha inizialmente risposto via X:Scusa Teo, ma in che senso hai detto ieri a Belve Io nonmica?Scusa Teoma in che senso hai detto ieri a belve Io nonmica? #belve—(@sole) December 11, 2024Pensiero cheha chiarito – come riporta l’Ansa – a Storie di Donne Al Bivio, ospite di Monica Setta.