Lettera43.it - Siria, data alle fiamme la tomba del padre di Assad: foto e video

Miliziani antigovernativi hanno profanato inladell’ex presidente Hafez al-, dittatore del Paese dal 1970 al 2000, anno in cui alla sua morte il potere passò nelle mani del figlio Bashar.The tomb of ousted Syrian president Bashar al-’s father Hafez was torched in his hometown of Qardaha, AFP footage taken on Wednesday showed, with rebel fighters in fatigues and young men watching it burn https://t.co/Hf0FQkO0P2 pic.twitter.com/KhhSsbB24x— AFP News Agency (@AFP) December 11, 2024Celebrazioni con la nuova bandierana dopo la profanazione (X).Ladeldel presidente caduto e fuggito in Russia si trova nel grande mausoleo eretto nella cittadina natale degli, Qurdaha, sulle montagne a est di Latakia.#SyriaSyrian Revolutionary Forces set fire to the grave of the tyrant Hafez #, bringing an end to over 54 years of his oppressive legacy.