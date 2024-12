Compra un’auto nuova che gli dà problemi il concessionario non la cambia e lui gli sfonda la vetrina

Leggi su Dayitalianews.com

Acquistareper schiantarsi poco dopo con essa contro la concessionaria da cui è stata prelevata. È ciò che ha fatto un uomo che dopo aver finalizzato l’acquisto della vettura, una Mazda Subaru, ha deciso volontariamente di schiantarsi contro il vetro del negozio. Il motivo? Avrebbe voluto annullare l’acquisto e restituire l’auto. La concessionaria glielo ha negato. A quel punto l’uomo ha minacciato di schiantarsi contro il vetro del negozio se non gli avessero restituito i soldi e ha mantenuto la promessa. Protagonista della vicenda un uomo, proveniente dallo Utah, Stati Uniti. Nel corso della mattinata di lunedì ha finalizzato l’acquisto della suamacchina, ma poche ore dopo avrebbe riscontrato deidi natura meccanica. Poco dopo ha raggiunto la concessionaria per restituire la vettura e riprendersi i soldi, ciò non è stato possibile e successivamente è passato ai fatti.