Ilrestodelcarlino.it - La giunta stanzia 60mila euro per zone 30 e dossi rialzati davanti alle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lahatoper introdurre le30, dove recentemente sono comparse delle sagome di bimbi, e per installare nuovi. Tuttavia, c'è chi protesta. "Di fronte ai numerosi scontri che coinvolgono persone a piedi o in bicicletta (più di uno a settimana come emerge dstatistiche della nostra polizia locale) – spiegano dall’amministrazione - e con l’obiettivo di concretizzare passi in avanti per una città con strade più sicure, lacomunale ha deciso di ridurre a 30 orari il limite di velocità nei tratti di strada". Saranno coinvolti tutti i plessi scolastici nelle cui vie di accesso sarà prevista una nuova segnaletica. Inoltre, verranno installati due: uno in viale Papa Giovanni XXIII all’altezza della Caritas, l’altro in via Cartiere Vecchie all’altezza della Lidl.