Quotidiano.net - Mattarella a Livorno, partecipa a cerimonia Marina militare

Il presidente della Repubblica Sergiohato stamani aalladi consegna alladella nave Trieste, unità d'assalto anfibio multiruolo, in occasione della quale vi sarà anche il giuramento solenne dei 150 allievi della prima classe dell'Accademia navale di. Tutto è avvenuto a bordo della stessa nave Trieste, poi visitata dal Capo dello Stato . Allapresente tra gli altri anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Perè la seconda visita nella città toscana. Era già stato ain occasione del suo primo settennato, il 15 gennaio 2020, perre a un convengo in ricordo dei Carlo Azeglio Ciampi. Quella odierna sarà una breve visita: a fine mattina, primissimo pomeriggioripartirà dall'aeroporto di Pisa diretto a Parigi dove è atteso per la riapertura della cattedrale di Notre Dame.