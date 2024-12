Vauro e il Brasiliano mostro perfetto L’amicizia dopo la lite in tv poi la ricaduta | Ha fallito ho fallito

Leggi su Open.online

«Ha colpito con violenza una ragazza. Il Brasile è tornato in carcere. Non è bastato lo “spunto”, non è bastato il suo impegno a cambiare. Ha, io ho. Ilè dietro le sbarre al suo posto».Senesi ha pubblicato un lungo messaggiola notizia dell’arresto di Massimilano Minnocci, conosciuto a Roma come Er. L’uomo è stato portato in carcere per aver preso a bastonate la fidanzataaver assunto cocaina e alcol. Il vignettista lo aveva conosciuto in tv durante una puntata di Dritto e rovescio. Avevano litigato, i toni si erano alzati e più tardi ilin un programma radiofonico lo aveva minacciato dicendo «gli strappo il cuore a morsi».ripercorre quella vicenda spiegando comedi allora tra i due fosse nato un rapporto, anche grazie all’impegno di entrambi.