Inter-news.it - Inter-Parma 3-1, tutto facile a San Siro! Thuram chiude il cerchio

Leggi su Inter-news.it

Termina sul punteggio di 3-1, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Ecco quanto successo a Sandopo il primo tempo, terminato con il punteggio di 1-0.PARTITA IN GHIACCIO – Non abbassa assolutamente la guardia l’al rientro dagli spogliatoi, cercando di aggredire fin da subito ilper mettere al sicuro il risultato. Obiettivo già raggiunto al 54?, quando Mkhitaryan con un lancio bellissimo trova Barella: stop di petto e partenza da solo in campo aperto, entra in area, manda al bar Valeri e poi, con grande freddezza, appoggia in rete un 2-0 che il direttore di gara convalida soltanto dopo un lungo check per una possibile posizione di fuorigioco. Al 58? arriva anche la chance del 3-0, scambio a sinistraa memoria tra Mkhitaryan e Bastoni, il difensore mette in mezzo e Lautaro Martinezsolo di testa la spedisce incredibilmente fra le mani di Suzuki.