Sella senti l’ex Mecacci | Giusto rinforzarsi | Delfino assenza pesante ci sarà da soffrire

Dal suo osservatorio, diviso tra Cento e Siena, Matteoosserva il campionato e aspetta l’occasione giusta.tecnico della Benedetto XIV, dopo cinque anni da protagonista con il punto più alto della storia della Benedetto toccato nel 2023 (secondo posto e finale di Coppa), aveva bisogno di fermarsi e lo ha fatto. "Dopo stagioni così intense una pausa era necessaria – racconta– e comunque in estate nessuna proposta arrivatami mi convinceva. Così ne approfitto per aggiornarmi e vedere partite. Poi aspetto senza fretta una chiamata". Questione di categoria? "Sono sincero, un paio di società di serie B mi hanno chiamato, ma ho preferito aspettare la serie A2. Poi, se la fase di stallo dovesse prolungarsi, valuterò il da farsi. Non puoi pensare, quando subentri a stagione in corso, che arrivi il progetto".