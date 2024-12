Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 dicembre 2024

, 5Questa sera, giovedì 5, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 5, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi tra cui Stellantis e la crisi dell’automotive. Poi una inchiesta su Elon Musk per ricostruire i suoi rapporti e interessi in Italia: dove finisce il sovranismo di Giorgia Meloni. Parteciperanno alladiMichele Serra, il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista Aldo Cazzullo; la professoressa dell’Università degli Studi di Torino Elsa Fornero; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; il leader di Azione Carlo Calenda; il Segretario GeneraleFIOM CGIL Michele De Palma; il giornalista Mario Calabresi; la professoressa dell’Università di Utrecht Rosi Braidotti; la giornalista Bianca Carretto; il giornalista Federico Rampini e Claudio Borghi Aquilini (Lega).