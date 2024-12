Leggioggi.it - Festività domenica 8 dicembre 2024: come viene retribuita in busta paga

La Legge 27 maggio 1949, numero 260 include l’8nella categoria dei giorni considerati, ai fini della gestione dei rapporti di lavoro,festivi.Dal momento che l’8cade di, altra giornata considerata dalla normativafestiva, i dipendenti, oltre ad aver diritto a non svolgere la prestazione, ricevono inuna somma a titolo dinon goduta.L’importo in questione ha l’obiettivo di compensare il disagio sofferto dal lavoratore, il quale, a causa della compresenza die 8, perde di fatto una giornata di riposo.In deroga alla regola generale per cui lanon dev’essere lavorata, i dipendenti possono comunque, previo accordo con l’azienda, assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa.Analizziamo quindi in dettagliodev’essere trattata ladell’8goduta o lavorata.