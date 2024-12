Lanazione.it - De Angelis lascia la Sangiovannese. Bonura ora cerca a centrocampo

Nicolò Deha ufficialmenteto la. Giunto poco più di un mese fa a rafforzare ilazzurro non ha convinto appieno staff tecnico e societario, concludendo di fatto la sua avventura con il Marzocco con pochissimi minuti in campionato, giusto due apparizioni a Siena e Orvieto col grave errore che è costata la sconfitta agli azzurri, e una gara da titolare giocata in Coppa Italia contro il Follonica Gavorrano. Da due settimane è stato relegato in tribuna da Marco, il suo addio era nell’aria ed è stato reso noto nelle scorse ore da parte di Lorenzo Morandini, uno degli addetti al mercato azzurro, che ha motivato questa separazione come un elemento non troppo utile alla causa nonostante il suo curriculum, soprattutto di settori giovanili con importanti esperienze in Roma e Torino, che avevano invogliato la presidenza a contare su di lui.