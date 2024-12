Anteprima24.it - Perifano (Alternativa per Benevento): “Positivo l’accordo tra Comune e Demanio per riqualificare l’ex Manifattura Tabacchi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi Diego, portavoce diper. “Giudico molto positivamentetra ildie l’Agenzia delper programmare le iniziative utili alla riqualificazione e rigenerazione della exdi Via XXV Luglio. E’ noto che questo intervento mi stia molto a cuore, anche perché gli intenti annunciati sembrano coincidere perfettamente con una delle principali proposte da me avanzate nel corso delle elezioni amministrative del 2021: convertire quella enorme struttura in un moderno e funzionale centro congressi, ciò che consentirebbe di rendere la nostra città più attrattiva per il turismo congressuale, con evidente ricadute benefiche per il tessuto economico e le attività di servizio.