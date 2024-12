Metropolitanmagazine.it - Matteo Martari ha avuto un’ex fidanzata famosa e importante: ecco chi è

Miriam Leone esono stati fidanzati per molto tempo. Molto riservati sulla loro relazione, all’epoca i due furono sorpresi dai paparazzi durante una passeggiata che confermò il loro legame. Poi le loro strade si sono divise e, come è noto, Miriam Leone ha sposato il compagno Paolo Carullo. Che reazione ha? “Niente. Se sono contenti, posso dire al limite che sono felice per loro”, ha detto l’attore a Vanity Fair, relegando il gossip a un argomento a cui piace “poco e niente”. E non è un caso, infatti, che oggi non si sappia nulla della sua situazione sentimentaleChi èPrima di entrare nel mondo della recitazione,ha iniziato a lavorare come modello per importanti marchi come Prada, Moschino e Diesel. Spinto dalla sua passione, ha frequentato la Scuola di Teatro Quelli di Grock a Milano per poi trasferirsi a Roma.