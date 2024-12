L’ala del Manchester United Amad Diallo chiede al VAR di controllare il premio di Giocatore del mese di Noussair Mazraoui

Leggi su Justcalcio.com

ha offerto una risposta sfacciata alla notizia cheaveva vinto ildideldelper novembre.ha impressionato sotto la guida dell'allenatore ad interim Ruud van Nistelrooy e poi del nuovo allenatore Ruben Amorim mentre loè rimasto imbattuto per tutto il.Il nazionale marocchino ha dimostrato la sua versatilità nelle cinque partite di novembre, giocando come terzino destro, terzino sinistro e difensore centrale.Parlando prima della partita di domani sera contro l'Arsenal, Amorim ha detto del 27enne: "È un top player, perché capisce il gioco. Sa attaccare, è molto tecnico, è molto bravo in difesa ed è molto bravo nell'uno contro uno.