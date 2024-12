Thesocialpost.it - Dalle stelle alle Stellantis: l’autogol del licenziamento di Tavares

Leggi su Thesocialpost.it

La crisi dell’auto è europea, ma noi italiani ci mettiamo del nostro. Come sempre in Italia le crisi vengono da lontano, dalla prematura scomparsa dell’uomo che aveva salvato la vecchia Fiat, Sergio Marchionne, e l’aveva internazionalizzata. Marchigiane seppur manager di formazione estera capiva l’italianità della Fiat, il suo brand, e i rapporti con questo paese.no, per niente, un alieno a Mirafiori. D’altra parte ormai solo 40.000 su 200.000 sono gli addetti italiani del gruppo, ed in Italia a parte alcuni stabilimenti non c’è nulla, tra la sede finanziaria a Londra e quella legale ed amministrativa in Olanda, in Italia rimangono o “cipputi” e qualche caposquadra. Anche il comitato esecutivo che ha preso il posto del Ceo ha solo un italiano e non è John Elkan che per metà è francese.