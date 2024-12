Ilfattoquotidiano.it - “Al sistema sanitario nazionale servono 40 miliardi per raggiungere i livelli degli altri Paesi Ue”: il rapporto Oasi 2024

Quarantadi euro. È la cifra che dovrebbe essere riversata nella sanità pubblica per far sì che l’Italia raggiunga idi investimentoeuropei. Una voragine causata da decenni di sottofinanziamento che hanno comportato un abbassamento della qualità della vita della popolazione. Nonostante l’Italia abbia una delle aspettative di vita più alte del mondo (82,8 anni), infatti, la speranza di vivere la vecchiaia in buona salute è bassa, con delle differenze scioccanti tra le diverse regioni. Chi nasce a Bolzano, in media, vive in buona salute per oltre 66 anni. Per i connazionali che vivono a Potenza, invece, la speranza di vita in buona salute scende addirittura sotto i 53. E nei prossimi anni la situazione potrebbe peggiorare, vista l’incapacità del welfare pubblico di prendere in carico i bisogni della seconda popolazione più anziana del mondo.