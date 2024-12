Liberoquotidiano.it - "Caos Stellantis? Cosa pubblicano Stampa e Repubblica per salvare Elkann": che imbarazzo...

Per essere un lunedì di inizio dicembre, la settimana inizia in maniera intensa. Si parte con la Siria: "I giornali sono in difficoltà perché in questo caso non è facilissimo trovare un buono a cui aggrapparsi", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegnapoliticamente scorrettissima di oggi. "Non c'è neanche uno Zelensky a cui assegnare le colpe di tutto, forse ci sarebbe da rendere conto ai lettori di come per un anno si sia concentrata l'attenzione contro Israele perdendo il quadro di quanto stava accadendo nell'area, comprese le mire di Erdogan". Secondo tema: "Domenica non brillantissima per Elly Schlein, attaccata dalla sua destra da Carlo Calenda, in posizione pragmatica, e pure dalla sua sinistra, perché Angelo Bonelli ha detto che servirebbe una regia della coalizione.