Anteprima24.it - Sesto pareggio consecutivo: la Casertana non sa segnare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiI tifosi, ad un certo punto, l’avevano detto: “Un altronon serve ad un.” e il resto si capisce. Eppure il canovaccio dellaè il solito: buon gioco, difesa registrata, e nessuno che tira in porta. O meglio: nessuno che segna. Un palo, una traversa. Nessun tiro del Potenza.Le prove generali di terzino destro, sono valse la titolarità a Henri Salomaa, che prende il posto dello squalificato Paglino negli un dici titolari scelti da mister Iori. In porta ritorna Zanellati, mentre al posto dell’infortunato Gatti c’è Collodel. La gara col Potenza è impegnativa, particolarmente: la vittoria del Latina, sprofonda lain piena zona playout.I padroni di casa, come sempre, governano il gioco: riescono a contenere il pericoloso capitano avversario, Caturano, e macinano azioni offensive tali da far impensierire la difesa lucana.