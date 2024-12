Spazionapoli.it - “Accordo raggiunto per l’acquisto”: Manna ha in pugno il prossimo colpo!

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo. Il DSavrebbe già individuato il profilo adatto per Antonio Conte. La stagione del Napoli è iniziata al meglio, ma la società è già alle prese con il futuro. In modo particolare, il DSsarebbe molto focalizzata sul mercato. La prossima sessione si aprirà il 2 gennaio, ma il direttore sportivo azzurro starebbe lavorando in ottica futura. Infatti, nel mirino del noto dirigente ci sarebbe un giovane promettente che con ogni probabilità crescerà alla Corte del Vesuvio.Il nome nel mirino del club azzurro è quello di Ange-Yoan Bonny. Quest’ultimo, è attualmente in forza al Parma dove si sta rendendo autore di ottime prestazioni e reti importanti. Il giovane centravanti piace molto ad Antonio Conte, motivo per il quale il DSsarebbe pronto a piazzare il