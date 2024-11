Walter e Ilaria morti tra le lamiere La terribile scoperta all’arrivo dei vigili del fuoco Avevano 36 e 30 anni | inutili i soccorsi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Scontro mortale nella notte: due giovani perdono la vita sulla statale Flaminia. Ancora sangue sulle strade italiane. Le ultime vittime di un tragico incidente stradale sonoBevilacqua, 36, eSantomassimo, 30, entrambi deceduti sul colpo. Viaggiavano su due auto diverse, e i loro corpi sono stati estratti dalledaidel, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.L’incidente è avvenuto nella prima serata di venerdì lungo la “vecchia” statale Flaminia, all’altezza della frazione di Pigge, nel comune di Trevi. Si tratta di un tratto di strada tristemente noto per la frequenza di incidenti gravi e mortali. Secondo quanto riportato da UmbriaOn, lo scontro è stato violentissimo: da una parte un’Alfa Romeo condotta da, originario di Trevi e rientrato da poco in Italia dopo un periodo all’estero, dall’altra una Citroen guidata da, originaria di Piedimonte Matese (Caserta), che si era trasferita recentemente in Umbria.