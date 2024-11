.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, altro osso duro in trasferta

Domenica 1° dicembre contro l’Atletico Ascoli, secondo in classifica, 30 Novembre 2024 – Smaltita la delusione suscitata dall’eliminazione in Coppa ItaliaD, lasi tuffa nuovamente dentro al discorso campionato.I rblù cercano riscatto dopo il passo falso infrasettimanale maturato con il Castelfidardo, e si preparano ad affrontare un’altra formazione marchigiana.Mister Aldo Clementi e ragazzi domenica 1° dicembre fanno visita all’Atletico Ascoli, seconda forza della classifica. Si gioca allo stadio Don Mauro Bartolini di Ascoli Piceno. Kick off alle ore 14. 30 per la quattordicesima giornata del girone di andata.Eneo Pjetri, difensore arrivato in estate, analizza il kappao di mercoledì con il Castelfidardo:“Il risultato che volevamo non è emerso nella scorsa partita, sarebbe stato bello passare il turno e andare a giocare a Ravenna tra due settimane.