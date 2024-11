Lettera43.it - Conference League, dove vedere la partita Fiorentina-Pafos

Leggi su Lettera43.it

in campo per la quarta giornata diLeegue per riprendere il cammino dopo la caduta improvvisa di Nicosia e puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. All’Artemio Franchi arriverà un’altra squadra cipriota, ilattualmente a pari punti con la Viola a quota sei ma dietro in classifica per differenza reti. L’obiettivo è una vittoria, sarebbe la terza nel girone, per evitare lo spauracchio dei playoff di febbraio anche in virtù dei prossimi match contro il LASK e il Vitoria Guimaraes. Lasarà trasmessa in diretta esclusiva alle ore 21 su Sky Sport 253 e in streaming su Now Tv. L’arbitro sarà il norvegese Espen Eskås, assistito dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo sarà Daniel Higraff, al Var siederanno Tom Harald Hagen e Kristoffer Hagenes.