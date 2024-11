Lanazione.it - Sport, anche la Leopardi è ko. Inibita al pubblico un’altra palestra

doccia fredda per le struttureive del territorio. Dal 20 novembreladella exdi Avenza èal. "In attesa della definizione delle pratiche necessarie a rendere laconforme alle normative vigenti per lo svolgimento dell’attività agonistica" scrive palazzo civico invitando le società ad attenersi alla disposizione e aggiungendo che l’ingresso è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti accompagnatori e arbitri. Un altro brutto colpo per locarrarese, già alle prese con i lavori ancora in corso al palazzetto (dovrebbe essere pronto per fine anno), con la Dogali, con le palestre scolastiche di Taliercio e Buonarroti abbattute e in attesa di una ricostruzione ex novo che richiede i suoi tempi. A dover rinunciare alsaranno due società di pallavolo, la Virtus Apuania e la San Marco, utilizzatrici della struttura.