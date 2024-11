Sport.quotidiano.net - Motogp, Marini punzecchia: “C’è interesse a far vincere Marquez”

Bologna, 27 novembre 2024 – Lucalancia una frecciatina a Marc. Comincia già a far discutere il mondiale 2025, quando l’otto volte iridato guiderà una Ducati ufficiale al fianco di Pecco Bagnaia con l’intento di riprendersi tutto quello che è stato suo. Per il fratello di Vale, ci sarebbe un certoa vedere Marc vincitore del nono mondiale della carriera, che vorrebbe dire eguagliare il Dottore, che non riuscì a ottenere il decimo in quell’infuocato 2015. La possibilità, visto il rendimento dicon la moto 2023, c’è tutta, perché guiderà la miglior moto al mondo e la stessa del compagno Bagnaia, quindi in una lotta ad armi pari senza il terzo incomodo Jorge Martin, passato in Aprilia, che dovrà scoprire pian piano la competitività della moto di Noale.: “Notoa far” Si preannuncia un mondiale spettacolare, con un duello in casa trae Bagnaia, ma anche con le ambizioni di Aprilia con Martin e Bezzecchi e quelle di KTM, nonostante la crisi finanziaria ma con un talento puro come Pedro Acosta nel team ufficiale.