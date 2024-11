Sport.quotidiano.net - Le rotazioni vista Inter. Big, ritorni e "volti nuovi». Palladino cambia le carte. Ecco a voi il mix di coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

È la domanda che tutti -in testa - si stanno facendo fin da dopo il fischio finale del match vinto a Como. Con quale formazione sarà opportuno scendere in campo nella sfida di Conference contro il Pafos? L’rogativo, per quanto unico, lascia in realtà spazio a numerose risposte, una per ogni tipo di undici che ha in mente l’allenatore. Il quale, dopo aver stravolto la squadra rispetto ai precedenti impegni di campionato e aver ricevuto risposte alterne nelle primi tre turni del torneo europeo (vittoria faticosa sui New Saints, successo largo a San Gallo più la sconfitta di misura a Nicosia), stavolta sembra orientato a proporre uno schieramento che rappresenti un corretto mix tra "titolari" e "seconde scelte", con l’obiettivo di centrare i 3 punti. Di base, nessuno in casa Fiorentina ha intenzione di snobbare unache nelle ultime due edizioni ha visto sempre i viola arrivare in finale eppure è legittimo supporre (a dispetto delle smentite) che la mente di tutti sia in parte già rivolta al big match di domenica contro l’