Inzaghi | Qualificazione? Non fermiamoci! Pavard qualcosa ha

Rieccoin conferenza stampa: dopo Inter-RB Lipsia l’allenatore ha parlato anche coi giornalisti presenti nella sala stampa del Meazza. A seguire le sue dichiarazioni.CONFERENZAPOST PARTITA INTER-RB LIPSIASi può dire che lasia indirizzata?Potrebbero anche non bastare sedici punti, vediamo cosa succederà domani. Però stiamo avendo un ottimo percorso, dobbiamo continuare: sapevamo di non poter fare calcoli, per noi era una partita importante dopo aver fatto tre vittorie come quelle precedenti.Che significato ha essere l’unica squadra con la porta inviolata?Un grandissimo risultato, merito di questi ragazzi. In Champions League hanno giocato tutti, si sono alternati. Hanno sofferto quando era il momento, mi vengono in mente le partite di Manchester e con l’Arsenal.