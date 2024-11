Dopo il canone Rai la maggioranza va di nuovo sotto sul decreto Fiscale | la vendetta della Lega abbatte un emendamento di Forza Italia

Leggi su Open.online

Giorgia Meloni derubrica lo scontro di stamani – 27 novembre – in commissione Bilancio al Senato come «schermaglia».si è dissociata dal restoè ha votato, insieme alle opposizioni, contro l’per ridurre ilRai da 90 a 70 euro. Il governo, che aveva espresso parere favorevole, è stato battuto. «Non ci vedo niente di particolarmente serio», afferma la presidente del Consiglio. Peccato si tratti di atti parlamentari e che, invece, non ci sia nulla di faceto nel passaggio o meno di una norma. Soprattutto, gli strascichi politici non tardano ad arrivare. A parte le dichiarazioni al veleno tra forzisti e leghisti, il Carroccio si vendica astenendosi sulla votazione di un altroal. Stesso testo, stessa commissione a Palazzo Madama, ma questa volta sono gli azzurri che vedono bocciare una loro proposta.