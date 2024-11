Lanazione.it - Università di Firenze, cerimonia di annullo del francobollo per i 100 anni dell’ateneo

, 26 novembre 2024 - Mercoledì 27 novembre, l’diinaugura l’esposizione filatelica “e la sua”, curata dal collezionista ed esperto Fabrizio Fabrini (ore 15.30, via Gino Capponi 9). Ospitato dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), l’evento prevede ladidelemesso per il Centenariofiorentino. L’inaugurazione, aperta dai saluti istituzionali della rettrice Alessandra Petrucci, prevede una visita guidata condotta dal curatore della mostra che ripercorre la storia. Per l'occasione sarà attiva dalle ore 12 alle ore 18 una postazione operativa di Poste Italiane. Il percorso filatelico, a ingresso libero, resterà aperto fino al 17 gennai dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 9 alle 18.