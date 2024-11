Movieplayer.it - Alec Baldwin a Torino: "Non ho la forza di guardare Rust, ma spero che il film sia distribuito"

Ospite delFestival 2024, dove è intervenuto per ritirare il premio alla carriera Stella della Mole,è tornato a parlare del doloroso incidente occorso sul set di Rush, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia. Tre anni dopo il tragico incidente sul set di Rush, dove ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins,ancora non si dà pace. L'attore americano, ospite delFestival 2024, dove è intervenuto per ritirare il premio alla carriera Stella della Mole, ha confessato di non riuscire ail western, anche se si augura che vengain sala. "Questa è ovviamente la cosa più difficile che abbia mai affrontato in vita mia", ha dettoa Variety. "Oltre alle vittime, la cosa che più mi addolora è quanto ha sofferto mia .