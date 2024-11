Quotidiano.net - Upb, con nuova Irpef aliquote marginali da 4 a 7, fino 56%

Leggi su Quotidiano.net

"Nonostante la riduzione del numero dilegali disposta con il decreto attuativo della delega, il numero delleeffettive aumenta, passando da 4 a 7, e il loro andamento risulta più irregolare, con valori che raggiungono il 50% per i redditi compresi tra 32.000 e 40.000 euro". E' quanto rileva l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nel documento dell'audizione sulla manovra del 5 novembre scorso, analizzando il nuovo disegno dell'con il bonus di sostegno al reddito rilanciata oggi da La Repubblica. La tabella non indica i valori medi applicati ma l'andamento delledi ogni singolo scaglione, quindi le', cioè quelle che vengono applicate sull'ultima parte di reddito guadagnata dai contribuenti. Nella tabella contenuta nel documento, che riassume leprima e dopo la riforma (per lavoratore dipendente senza carichi familiari), si vede come nella fascia di reddito tra 32.