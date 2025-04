Migranti trattenuti la Consulta boccia la stretta del governo sui ricorsi in Cassazione | violato il diritto di difesa

La nuova disciplina sulla convalida del trattenimento di stranieri espulsi o richiedenti asilo, introdotta dal governo col cosiddetto decreto flussi, il 145 del 2024, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché non garantisce il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, elementi fondamentali di un giusto processo. Il rinvio alla Consulta della prima sezione penale Cassazione, con ordinanza dello scorso 31 gennaio, è nato da un ricorso contro il trattenimento nel centro di rimpatrio (cpr) di Macomer, deciso dalla Corte d'appello di Cagliari.Il decreto è lo stesso col quale il governo aveva deciso di togliere la competenza delle convalide alle sezioni immigrazione dei tribunali civili, dopo le decisioni sui centri in Albania, attribuendola invece alle Corti d'appello.

